زلزال قوي يضرب كوماموتو اليابانية
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طوكيو- (جيجي برس) - ضرب زلزال قوي محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان مساء الأحد.
ضرب الزلزال قرابة الساعة 9:44 مساء. (12:44 مساءً بتوقيت غرينتش)، بقوة 5 أدنى، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في الياباني، في بلدة ميساتو.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة وقع على عمق 9 كيلومترات.
ووقع في نفس المنطقة التي ضربها زلزالان قويان، قوتهما 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني في أبريل/ نيسان 2016.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
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