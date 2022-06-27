زلزال قوي يضرب كوماموتو اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ضرب زلزال قوي محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان مساء الأحد.

ضرب الزلزال قرابة الساعة 9:44 مساء. (12:44 مساءً بتوقيت غرينتش)، بقوة 5 أدنى، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في الياباني، في بلدة ميساتو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة وقع على عمق 9 كيلومترات.

ووقع في نفس المنطقة التي ضربها زلزالان قويان، قوتهما 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني في أبريل/ نيسان 2016.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)