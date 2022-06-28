قادة مجموعة الدول السبع يتعهدون بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا

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ألمانيا - (جيجي برس) - أكد قادة مجموعة الدول السبع الكبرى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا يوم الاثنين، اليوم الثاني من قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام في شلوس إلماو بألمانيا.

أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عن خطة لتقديم 200 مليون دولار كمساعدات لمساعدة دول الشرق الأوسط وأفريقيا المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة طاقات التخزين لتسهيل استئناف تصدير الحبوب من قبل أوكرانيا.

وقال كيشيدا لنظرائه في مجموعة السبع: ”إنها مسؤولية المجتمع الدولي أن يدعم أوكرانيا التي تقاتل على خط المواجهة“.

أصدر قادة بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا بشأن أوكرانيا.

وقال البيان ”سنواصل تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والوقوف مع أوكرانيا لأطول فترة ممكنة“.

(النص الاصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)