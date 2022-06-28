بسبب موجة الحر غير المسبوقة.. استمرار التحذير من شح إمدادات الطاقة في طوكيو يوم الثلاثاء

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طوكيو- (جيجي برس) - صرحت الحكومة اليابانية يوم الاثنين بأنها ستواصل تقديم استشاراتها بشأن ضيق إمدادات الطاقة يوم الثلاثاء لمنطقة خدمة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تيبكو“.

سيتم تمديد التقرير الاستشاري الذي صدر ليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يظل معدل احتياطي الطاقة، أو هامش قدرة إمداد الطاقة على الطلب، أقل من 5٪، وهو الحد الأدنى لإصدار الاستشارة، يوم الثلاثاء أيضًا بسبب الارتفاع بشكل رئيسي لدرجات الحرارة.

بموجب الاستشارة، تدعو الحكومة الأسر والشركات إلى توفير الكهرباء قدر الإمكان بشكل رئيسي بين الساعة 3 مساءً و 6 مساءً مع إيلاء اهتمام كاف لخطر الإصابة بضربة حر.

وفقًا للحكومة، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في طوكيو لتصل إلى 34 درجة مئوية يوم الثلاثاء، مما يتسبب في انخفاض معدل الاحتياطي في منطقة خدماتتيبكو إلى 3.9٪ بين الساعة 4:30 و5 مساءً.

أصبح من المحتمل اعتبارًا من الصباح أن أعلى درجة حرارة في طوكيو اليوم ستكون 0.5 درجة مئوية أعلى من المتوقع، في حين أن توليد الطاقة الشمسية لم يرق إلى التوقعات في جزء من منطقة خدمة تيبكو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)