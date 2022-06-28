ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أبلغت اليابان عن 9572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مما يمثل زيادة قدرها 1775 حالة عن الأسبوع السابق وزيادة على أساس أسبوعي لليوم السابع على التوالي.

وسجلت 13 حالة وفاة جديدة بين مرضى كورونا، بينما ارتفع عدد مرضى فيروس كورونا المصابين بأعراض خطيرة بمقدار خمسة من الأحد إلى 45.

وسجلت طوكيو 1517 إصابة جديدة بارتفاع 441 عن الأسبوع السابق وتمثل زيادة على أساس أسبوعي لليوم العاشر على التوالي.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في العاصمة اليابانية، في حين بلغ عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بموجب معايير طوكيو أربعة، بزيادة واحد عن يوم الأحد.

ارتفع متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام بنسبة 28.5٪ مقارنة بالأسبوع السابق إلى 28٪ وفقًا لحكومة مدينة طوكيو الكبرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)