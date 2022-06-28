الولايات المتحدة تتعاون مع اليابان والاتحاد الأوروبي لمكافحة الصيد غير المشروع

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واشنطن (جيجي برس) - الولايات المتحدة وقع الرئيس جو بايدن يوم الاثنين مذكرة تطالب الوزراء المعنيين بالعمل عن كثب مع اليابان والاتحاد الأوروبي في تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني.

من منظور الأمن القومي للولايات المتحدة، تهدف إدارة بايدن إلى مكافحة العمل القسري على سفن الصيد الصينية، التي يُعتقد أن العديد منها ينخرط في صيد غير قانوني. كما تدرس إمكانية تقييد الواردات من خلال فرض تعريفات عقابية.

في المذكرة شدد بايدن على هدف القضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وما يرتبط به من انتهاكات للعمل، مضيفًا أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات ”للحد من سوق المنتجات المشتقة من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والعمل القسري“.

وفي إشارة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان يمثلون معًا ما يقرب من 55٪ من سوق المأكولات البحرية العالمية، حثتهم المذكرة وغيرهم من ”اقتصادات السوق الديمقراطية“ على العمل معًا ”لتطوير إشارات أكثر قوة لسوق المأكولات البحرية العالمية“.

أصدر بايدن تعليماته للوزراء المعنيين ”لاستكشاف فرص استخدام أدوات التجارة الحالية“ ، مثل المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس الأمريكي سلطة فرض رسوم جمركية إضافية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)