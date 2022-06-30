«مكافآت لترشيد الاستهلاك».. استراتيجية اليابان لمواجهة نقص موارد الطاقة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن الحكومة اليابانية تخطط لإطلاق نظام في أغسطس/ آب تتلقى بموجبه الأسر التي تنضم إلى برامج توفير الكهرباء لشركات الطاقة نقاط مكافأة أساسية أولية بقيمة 2000 ين.

بالإضافة إلى النقاط الأساسية، ستمنح شركات الطاقة أيضًا نقاطًا للأسر المشاركة وفقًا لمستوى توفير الطاقة لديها، وستوفر الحكومة نقاطًا إضافية للأسر.

يهدف نظام النقاط، الذي اقترحه رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الأسبوع الماضي، في اجتماع فريق عمل حكومي حول التدابير الشاملة المتعلقة بالأسعار والأجور والحياة اليومية، جزئيًا إلى التحضير لتقليص التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء.

في هذه الأثناء، دعا ناتسو ياماغوتشي، زعيم حزب كوميتو الشريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم بزعامة كيشيدا، إلى خفض أسعار الكهرباء مع توخي الحذر بشأن البرنامج.

وقال ”سيكون بلا معنى إذا تعرضت لضربة حر نتيجة لتوفير الكهرباء“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)