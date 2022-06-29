مجموعة السبع تدرس وضع سقف لسعر النفط الروسي

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ألمانيا - (جيجي برس) - قالت مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الثلاثاء إنها ستدرس فرض سقف سعر على النفط الروسي لخفض عائدات موسكو من الطاقة كعقوبة جديدة على غزوها لأوكرانيا.

وهيمنت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصا زيادة التضخم في أسعار الطاقة والغذاء، على القمة التي انعقدت هذا العام في منتجع على جبال الألب لمجموعة الديمقراطيات الغنية.

وقد أعلن زعماء بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك اختتام اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام في شلوس إلماو بألمانيا ابتداء من يوم الأحد.

وقال البيان ”سنواصل فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على نظام الرئيس (فلاديمير) بوتين لحربه العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا“.

تم تصميم سقف السعر الذي اقترحته الولايات المتحدة لتقويض قدرة روسيا على تمويل الحرب. لن يتحقق ذلك بمجرد حظر استيراد النفط الروسي، الأمر الذي يرفع أسعار النفط الخام.

وقال البيان إن أعضاء مجموعة السبع سينظرون في خيارات لحظر جميع الخدمات التي تتيح نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا على مستوى العالم ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو أقل منه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)