عدد المصابين بضربة حر خلال أسبوع يصل لرقم قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - ارتفع العدد الأسبوعي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف بسبب ضربة الحر إلى مستوى قياسي لشهر يونيو/ حزيران في اليابان، حسبما ذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث يوم الثلاثاء.

ووصل العدد إلى 4551 في الأسبوع حتى الأحد، بزيادة 3.4 أضعاف عن الأسبوع السابق. وبدأت الوكالة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في أخذ مثل هذه البيانات لشهر يونيو/ حزيران 2010.

من الإجمالي البالغ عدده 2458 شخص، أو 54٪، فوق سن 65 أو أكثر. توفي أربعة بعد نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب الوكالة، ظهرت الأعراض على 1698 شخصًا، وهم أكبر مجموعة في منازلهم. وشملت الأماكن الأخرى التي ظهرت فيها الأعراض على الكثير على الطريق وفي الأماكن العامة، مثل المحطات.

كان هناك 319 شخصًا هرعوا إلى المستشفى من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)