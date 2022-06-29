【فيديو】استمرار تأثر اليابان بالموجة الحارّة لليوم الرابع على التوالي

أخبار اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أنه يُعتقد أن موسم الأمطار قد انتهى في شمال كيوشو، شيكوكو، تشوغوكو، كينكي، وهوكوريكو في وقت أبكر من المعتاد منذ بدء الإحصاء في عام 1951. وقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مؤخرا في كافة أرجاء البلاد، حيث وصل درجة الحرارة في وسط طوكيو 35.1 درجة مئوية، وهو اليوم الرابع على التوالي منذ بدأت تلك الموجة الحارة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)