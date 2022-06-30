رئيس وزراء اليابان يتعهد بتعميق التعاون مع حلف الناتو

أخبار اليابان

مدريد- (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الأربعاء بتعميق تعاون بلاده مع الناتو.

وقال كيشيدا إن أمن أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصلان، في إشارة إلى التهديدات من الصين وكوريا الشمالية.

وأدلى كيشيدا بهذه التصريحات خلال اجتماع لقادة الناتو في مدريد، مما جعله أول رئيس وزراء ياباني يحضر قمة لحلف الناتو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)