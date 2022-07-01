سفن حربية صينية تبحر حول اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ذكرت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية اليوم الخميس أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية قد طافت حول الأرخبيل الياباني على مدى ثلاثة أسابيع.

شوهدت السفن بما في ذلك مدمرة من طراز رينهاي، وهي تبحر شمالًا بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو في الجنوب الغربي من ليلة الأربعاء إلى الخميس لدخول بحر الصين الشرقي من المحيط الهادئ.

كان الثلاثة قد دخلوا بحر اليابان بعد عبورهم مضيق تسوشيما بين جزيرة كيوشو الجنوبية الغربية وشبه الجزيرة الكورية في 12 يونيو/ حزيران.

ثم أبحروا إلى جزيرة هوكايدو الشمالية. مرت إحدى السفن عبر مضيق تسوشيما بين جزيرتي هونشو وهوكايدو والآخران عبر مضيق صويا بين هوكايدو وساخالين الروسية، قبل دخول الثلاثة إلى المحيط الهادئ.

أبحر الثلاثة جنوبًا قبالة ساحل هونشو في المحيط الهادئ إلى المياه قبالة شبه جزيرة بوسو بالقرب من طوكيو قبل أن يُعثر عليهم وهم يبحرون غربًا بالقرب من سلسلة جزر إيزو في 21 يونيو/ حزيران في وقت لاحق، يُعتقد أنهم أجروا تدريبات قبالة محافظة أوكيناوا.

((النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)