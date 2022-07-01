بوتين يأمر بنقل مشروع سخالين 2 إلى شركة روسية جديدة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما يقضي بنقل عمليات مشروع تطوير النفط والغاز الطبيعي سخالين -2، الذي انضمت إليه حاليا شركات تجارية يابانية إلى شركة روسية جديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية إلى تقرير صادر عن صحيفة كوميرسانت الروسية في نسختها على الإنترنت.

وقال المرسوم إن النقل هو إجراء اقتصادي خاص ضد عمل غير ودي، مما يشير إلى أن روسيا ستنتزع المشروع بشكل فعال في خطوة انتقامية ضد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

جعل التطور الأخير من غير المؤكد ما إذا كان بإمكان الشركات اليابانية البقاء في المشروع.

شركة سخالين للطاقة، التي تدير مشروع سخالين -2 قبالة جزيرة سخالين في الشرق الأقصى الروسي، مملوكة بنسبة 50٪ لشركة غازبروم الروسية الحكومية، و 12.5٪ للشركة اليابانية ميتسوي وشركائها و 10٪ لشركة ميتسوبيشي اليابانية.

تتلقى اليابان حوالي 60٪ من الغاز الطبيعي المسال المنتج في مشروع سخالين 2. قال الخبراء إن نقل عمليات المشروع إلى شركة روسية قد يكون له تأثير على مشتريات الطاقة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)