جدال حول زيادة الانفاق الدفاعي لليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أثار التعيين الأخير للحكومة اليابانية في وزارة الدفاع تكهنات بشأن مناوشات محتدمة بشأن زيادة الانفاق الدفاعي المقترحة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

استبدلت الحكومة اليابانية نائب الوزير كازوهيسا شيمادا بأتسو سوزوكي، الذي كان قد شغل منصب مفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع.

تم تحديد التعيين، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، على الرغم من أن وزير الدفاع نوبوؤ كيشي طلب إبقاء شيمادا في أعلى منصب إداري بالوزارة قبل المراجعة المزمعة لأوراق سياسة الدفاع اليابانية الرئيسية بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي بحلول نهاية العام.

رفض مكتب رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو الطلب، قائلاً إن الحكومة تحدد عادة فترة نائب الوزير بشكل أساسي بسنتين.

غادر شيمادا منصبه كنائب للوزير يوم الجمعة، لكن كيشي عينه مستشارًا خاصًا للوزير ومستشارًا للوزارة خلال اليوم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)