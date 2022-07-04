اعتذار رئيس شركة KDDI عن تعطل خدمات الهواتف المحمولة في أرجاء اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - اعتذر رئيس شركة شركة KDDI لخدمات الهاتف المحمول يوم الأحد ماكوتو تاكاهاشي عن تعطل كبير في خدمات اتصالات الهاتف والبيانات للشركة في جميع أنحاء اليابان، والذي بدأ في اليوم السابق.

وقال تاكاهاشي في مؤتمر صحفي في طوكيو ”نعتذر بشدة عن التسبب في مشاكل خطيرة“. ”نحن نبذل قصارى جهدنا لاستعادة الخدمات بالكامل“.

أثر الانقطاع على ما يصل إلى 39.15 مليون مشترك، مما تسبب في مشاكل في الخدمات اللوجستية والعديد من المجالات الأخرى.

وقال وزير الاتصالات ياسوشي كانيكو، الذي عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا الأحد، ”إنه لأمر مؤسف للغاية أن العديد من الأشخاص واجهوا مشاكل في استخدام خدمات الهاتف المحمول، وهي بنية تحتية رئيسية، لفترة طويلة“.

وقال الوزير ”الانقطاع بمثابة حادث خطير بموجب قانون أعمال الاتصالات“. من المرجح أن تتلقى KDDI عقوبة إدارية بسبب هذه المسألة.

(النص الأأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)