رئيس وزراء اليابان:أسعار النفط الروسي يجب أن تكون عند نصف المستويات الحالية

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طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد إنه بموجب آلية الحد الأقصى للسعر التي اقترحتها مجموعة السبعة لواردات النفط الروسي، من المتوقع أن يتم تحديد الحد الأعلى عند مستوى حوالي نصف الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المتمثلة في أسعار الاستيراد الحالية.

تهدف الآلية، التي بحثتها القوى الكبرى في مجموعة السبع كجزء من عقوباتها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، إلى تقليص موارد روسيا للإنفاق على الحرب.

وقال كيشيدا في خطاب ألقاه في طوكيو ”سننشئ آلية لا يشتري فيها المجتمع الدولي النفط الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى“.

ويرجع ذلك جزئيا للعقوبات التي فرضتها مجموعة السبع التي تضم بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي على روسيا، ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم. نتيجة لذلك، على الرغم من انخفاض حجم صادرات النفط الروسية، يُقال إن الإيرادات ذات الصلة بالبلاد لم تنخفض. يقول أحد التحليلات إن متوسط ​​سعر تصدير الطاقة في روسيا ارتفع بنحو 60٪ على أساس سنوي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)