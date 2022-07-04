تعطل خدمات الهواتف المحمولة لشركة KDDI يؤثر على أكثر من 39 مليون مشترك في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت شركة KDDI يوم الأحد إنها أكملت العمل لاستعادة الخدمات التي تضررت بسبب انقطاع الاتصالات على نطاق واسع في جميع أنحاء اليابان، والذي يُنظر إليه على أنه أثر على ما يصل إلى 39.15 مليون مشترك، مما تسبب في مشاكل في الخدمات اللوجستية والعديد من المجالات الأخرى.

ومع استمرار إجراءات التحقق من الشبكة، ظلت خدمات الهاتف الخاصة بشركة KDDI معطلة حتى الساعة 10 مساءً الأحد (1 مساءً بتوقيت غرينتش)، بعد أكثر من 40 ساعة من بدء المشكلة حوالي الساعة 1:35 صباحًا يوم السبت.

وقال ماكوتو تاكاهاشي رئيس شركة كي دي دي آي في مؤتمر صحفي في طوكيو يوم الأحد ”بصفتنا شركة اتصالات مكلفة بتقديم خدمات مستقرة، فإننا نأسف“ لما حدث. ”نحن نعتذر بشدة عن التسبب في مشاكل خطيرة“.

وقال الرئيس إن الشركة ستدرس تعويض العملاء المتضررين بعد فحص تفاصيل تعطل خدمة اتصالات الهاتف والبيانات.

كما أكد تاكاهاشي أنه يجب تحميله مسؤولية كبيرة عن انقطاع الخدمة لأنه رئيس الشركة وأنه يريد أن يأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)