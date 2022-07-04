اليابان تسجل 147 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان 147،088 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 43328 حالة عن الأسبوع السابق.

بلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا في البلاد 9404540 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

حسب المحافظات، بلغ إجمالي عدد الإصابات الجديدة الأسبوعية 22405 في طوكيو، 13991 في أوساكا، 10217 في أوكيناوا، 9431 في كاناغاوا.

ارتفع الإجمالي التراكمي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد بمقدار 97 إلى 31331.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)