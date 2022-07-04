سفن حربية صينية وروسية تبحر بالقرب من اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - أبحرت سفن تابعة للبحرية الصينية والروسية في المنطقة المتاخمة حول جزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا أقصى جنوب اليابان، حسبما علم يوم الاثنين.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا في مؤتمر صحفي إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى الصين بشأن إبحار سفينة تابعة للبحرية الصينية في المنطقة المتاخمة المحيطة بالمياه الإقليمية حول الجزر صباح اليوم الاثنين.

وفقًا لمسؤول كبير بوزارة الدفاع اليابانية، أبحرت سفينة تابعة للبحرية الروسية أيضًا بالقرب من المنطقة المتاخمة في نفس الوقت تقريبًا.

طوكيو في حالة تأهب قصوى، حيث ترى تلك الأعمال على أنها أعمال استفزازية متزامنة من قبل الصين وروسيا.

ووفقا لما ذكره كيهارا، دخلت فرقاطة صينية من فئة جيانغوي الثانية تخضع لمراقبة قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى المنطقة المتاخمة جنوب غرب يوتسوريجيما في سلسلة سينكاكو في حوالي الساعة 7:44 صباحا (10:44 مساء الأحد بتوقيت غرينتش). وقد غادرت السفينة المنطقة بعد ست دقائق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)