الحكومة اليابانية تبدي قلقها بشأن الاعتماد على كيانات أجنبية في مجال الأمن السيبراني

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طوكيو- (جيجي برس) - أثار الكتاب الأبيض للحكومة اليابانية الذي صدر يوم الثلاثاء ناقوس الخطر بشأن اعتماد البلاد على كيانات أجنبية في الأمن السيبراني.

أشار الكتاب الأبيض للمعلومات والاتصالات لعام 2022، الذي نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إلى أن الشركات الأجنبية تمتلك حصة مجمعة تزيد عن 50٪ في السوق اليابانية لمنتجات وخدمات الأمن السيبراني.

وشدد التقرير على ضرورة إيجاد مخطط لتسريع تنمية المواهب المحلية، مشيرا إلى أن ”هناك مخاوف من التبعية الخارجية المفرطة“.

أصبح الأمن السيبراني، مثل تدابير منع الوصول الاحتيالي، أكثر أهمية حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دورًا أكبر بشكل متزايد في المجتمع والنشاط الاقتصادي.

ومع ذلك، تعتمد العديد من الشركات في اليابان على منتجات الأمن السيبراني الأجنبية لخدماتها، وهو وضع يفرض تحديات في جمع المعلومات حول الهجمات الإلكترونية بأنفسهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)