تهديد روسي بطرد اليابان من مشروع سخالين-2 للنفط والغاز

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلن رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الثلاثاء، أنه سيتم طرد اليابان من مشروع تطوير النفط والغاز الطبيعي سخالين -2 في الشرق الأقصى الروسي إذا تم فرض سقف على أسعار النفط الروسي كما اقترح رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو.

وفي تعليق نُشر على الإنترنت، قال ميدفيديف أيضًا إن اليابان لن تكون قادرة على الحصول على النفط والغاز من روسيا.

وجاءت تصريحاته بعد أن كشف كيشيدا خلال خطاب ألقاه في طوكيو يوم الأحد عن خطة لوضع حد أعلى لأسعار شراء المجتمع الدولي للنفط الروسي عند حوالي نصف مستواه الحالي تماشيا مع المناقشات مع نظرائه في مجموعة السبع.

وقال ميدفيديف إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاضات كبيرة في كمية النفط المتاحة في السوق ويرفع السعر بشكل حاد.

في اليوم نفسه قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أحد أقرب مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اليابان تعزز موقفها الانتقامي بشأن أربع جزر شمال غرب المحيط الهادئ في وسط النزاع الإقليمي القائم بين البلدين.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسومًا -الأسبوع الماضي- يفرض السيطرة الكاملة علىمشروع سخالين 2 للغاز والنفط في أقصى شرق روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة شل وشركتَي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين على التخارج.

بينما شددت اليابان -في وقت سابق- على أنها لن تتخلى عن مصالحها في مشروع سخالين 2، الذي يؤدي دورًا مهمًا في أمن الطاقة لديها، حتى إذا طُلب منها المغادرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)