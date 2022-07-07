اليابان.. عائدات الضرائب تسجل رقمًا قياسيًا في العام المالي 2021

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) قالت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن عائدات الضرائب اليابانية في العام المالي 2021، بلغت 67.04 تريليون ين (نحو 495 مليار دولار)، بزيادة 10.2% على العام المالي السابق 2020، وسجلت رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي، مع استمرار الاقتصاد في مسار التعافي من جائحة كورونا.

ارتفعت عائدات ضرائب الشركات مع نمو الأرباح بسبب التعافي الاقتصادي العالمي من الوباء وانخفاض قيمة الين. كانت عائدات ضريبة الدخل قوية أيضًا بفضل ارتفاع الأجور.

وكانت الحكومة تتوقع في البداية أن يصل إجمالي عائدات الضرائب إلى 57448 مليار ين. ورفعت التوقعات إلى 63880 مليار ين أواخر العام الماضي.

وزادت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 21.4٪ عن العام السابق. شهدت الشركات الكبيرة نمو أرباحها مع توسع الصادرات من صانعي السيارات والصلب بفضل انخفاض سعر الين.

وارتفعت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.4٪ بسبب تحسن ظروف العمل وزيادة الدخل الموزع.

وكان البرلمان الياباني قد أقر ميزانية قياسية تبلغ 107.60 تريليون ين للسنة المالية 2022، لتمويل إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والدفاع، وهو رقم قياسي جديد للمرة العاشرة على التوالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)