اختراق علمي هام.. فريق ياباني يستنسخ فئران من خلايا مجففة بالتجميد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قام فريق من الباحثين في جامعة ياماناشي في اليابان باستنساخ فئران من خلايا فئران مجففة بالتجميد محفوظة لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

قد يكون الإنجاز تقنية مستقبلية للحفاظ على الموارد الجينية لفترة طويلة، وفقًا للفريق، في وقت بدأ فيه العلماء في جميع أنحاء العالم في الحفاظ على البذور وخلايا البويضات الحيوانية لضمان التنوع البيولوجي.

يتطلب الحفاظ على خلايا البويضات الحيوانية وجود نيتروجين سائل، والذي يأتي مع تحديات من حيث التكلفة والحفظ أثناء الكارثة. يعتبر التجفيف بالتجميد طريقة أكثر ملاءمة، ولكنه يتطلب تدابير لحماية الحمض النووي من التلف.

وجد الفريق، بما في ذلك ساياكا واكاياما، الأستاذ المساعد في الجامعة ، ومقرها في كوفو بمحافظة ياماناشي، أن نوعًا من الكاتشين الموجود في الشاي الأخضر قادر على حماية الحمض النووي. استخدم الفريق الكاتشين لتجميد وتجفيف الخلايا الجسدية المستخرجة من الفئران.

بعد الحفظ، تم ترطيب الخلايا وزرع نواة الخلية المستخرجة منها في خلايا البويضات العادية. تم تخصيبها لإنتاج الخلايا الجذعية الجنينية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)