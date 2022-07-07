انخفاض سعر البنزين في اليابان لأول مرة خلال 5 أسابيع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الأربعاء إن متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في اليابان حتى يوم الاثنين انخفض بمقدار 1.3 ين من الأسبوع السابق إلى 173.6 ين للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع.

على الرغم من الانخفاض الذي يعكس توقفًا مؤقتًا في صعود أسواق النفط الخام، ظل متوسط السعر على مستوى البلاد عند مستوى مرتفع.

حسب المحافظة، انخفض متوسط السعر في 41 محافظة، وارتفع في خمس ولم يتغير في المحافظة المتبقية. وكان المتوسط الأعلى في أوكيناوا عند 184.5 ين.

وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، قدمت الحكومة 38.4 ين للتر الواحد كدعم لتجار الجملة، مما ساعد على كبح أسعار البنزين بمقدار 36.2 ين.

وتخطط الحكومة لرفع الدعم إلى 40.8 ين يوم الخميس، وهو المستوى الأول فوق 40 يناً في غضون أسبوعين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)