العثور على جهاز التعقب ”إيرتاغ“ ملحق بسيارة شرطة يابانية

أخبار اليابان

ناغويا- (جيجي برس) - تم العثور على أداة التعقب ”إبرتاغ“ التي طرحتها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية ”أبل“، ملحقة بمركبة تحقيق تابعة لشرطة محافظة أيتشي اليابانية، حسبما أفادت مصادر يوم الأربعاء.

يتم استخدام سيارة مركز شرطة تويوتا في محافظة وسط اليابان من قبل المحققين الذين يتعاملون مع القضايا التي تنطوي على عصابات الجريمة.

وتشتبه شرطة أيتشي في أن الجهاز قد تم إلصاقه بالسيارة بهدف معرفة تحركات الشرطة.

أبل إيرتاغ الذي تم إصداره العام الماضي، يقارب حجم عملة معدنية من فئة 500 ين. يمكن إرفاق إبرتاغ بالعديد من العناصر مثل سلسلة المفتاتيح أوالمحفظة أو غيرها من الأشياء، يرسل إيرتاغ إشارات بلوتوث آمنة، يمكن أن تكتشفها الأجهزة القريبة من خلال شبكة تحديد الموقع. ترسل هذه الأجهزة بدورها موقع جهازك إيرتاغ إلى iCloud، ثم تنتقل بعدها إلى تطبيق تحديد الموقع لرؤيته على الخريطة. تتم العملية بأكملها من دون الكشف عن أي هويات ومع تشفير محكم.

وفقًا للمصادر، تم العثور على جهاز إيرتاغ المعني في صندوق صغير متصل بكاتم الصوت في الطرف الخلفي للسيارة في مايو/ أيار. كانت السيارة في موقف سيارات قسم شرطة تويوتا وقتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)