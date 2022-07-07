مخاوف من عودة تفشي كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعرب حكام المحافظات اليابانية يوم الأربعاء عن مخاوفهم من انتعاش حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد.

وقالت محافظِة طوكيو يوريكو كويكي للصحفيين في مكتب حكومة العاصمة: ”يشير الوضع الحالي إلى مدى سرعة تزايد المصابين بفيروس كورونا“.

وقالت كويكي إنها تهدف إلى الحد من الزيادة في عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بشكل استباقي من خلال إتاحة خدمات الرعاية الصحية بالكامل في العاصمة. ثم دعت الأشخاص الذين لم يتلقوا بعد جرعات لقاح كورونا الثالثة للحصول على اللقاحات المعززة مبكرًا، مستشهدة بانخفاض المناعة المكتسبة بالجرعات الثانية.

قال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا في مؤتمر صحفي إنه سيطلب من المرافق لكبار السن والمستشفيات التي بها العديد من المرضى الداخليين المسنين في المحافظة الواقعة غرب اليابان تعزيز الإجراءات لمنع الإصابة بفيروس كورونا لأنهم معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بأعراض حادة للعدوى.

يُعزى الارتفاع الحالي في الحالات الجديدة إلى المتحور أوميكرون بي إي 5 الذي يحل محل المتحورات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)