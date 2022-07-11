【فيديو】سيارة طائرة تحلق في سماء اليابان

أخبار اليابان

أجرت مجموعة People Dreams & Technologies اليابانية أول رحلة يابانية على الإطلاق لسيارة طائرة فوق البحر، وقد أُجري الاختبار في 6 يوليو/ تموز في فوكوياما بمحافظة هيروشيما. ارتفعت المركبة إلى ارتفاع 30 مترًا وحلقت فوق الساحل لمدة ثلاث دقائق تقريبًا، حيث قطعت 600 متر.

يمكن استخدام السيارة الطائرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي يصعب الوصول إليها، وذلك لتسهيل حركة سكانها وكذلك تطوير تلك المناطق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)