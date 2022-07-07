الحكومة اليابانية تساعد في تطوير لقاحات لثمانية أنواع من الأمراض المعدية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اختارت لجنة وزارة الصحة اليابانية ثمانية أمراض معدية، بما في ذلك فيروس كورونا وجدري القرود، لتقديم دعم مكثف لتطوير لقاحات يابانية الصنع في حالة الأوبئة المستقبلية.

تشمل الأمراض المعدية أيضًا حمى الضنك والإنفلونزا الموسمية، وكذلك تلك التي يسببها فيروس زيكا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس المعوي وفيروس نيباه.

وستمول المشاريع من قبل ”المركز الاستراتيجي لأبحاث وتطوير اللقاحات الطبية الحيوية المتقدمة للتأهب والاستجابة“ والذي أنشأته الحكومة في مارس/آذار من هذا العام.

اختارت اللجنة الأمراض الثمانية بناءً على توافر اللقاحات الفعالة وانتقال العدوى من إنسان إلى إنسان.

على افتراض أنه قد لا يكون هناك عدد كافٍ من المرضى للتجارب السريرية في اليابان، نظرت اللجنة أيضًا في إمكانية إجراء التجارب السريرية في الخارج.

في أعقاب جائحة كورونا، تخلفت اليابان عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين في تطوير اللقاحات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)