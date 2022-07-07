القبض على رجل لقتله صديقته الحامل في طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس) - اعتقلت شرطة طوكيو يوم الخميس موظفًا في شركة يبلغ من العمر 43 عامًا بزعم قتل صديقته الحامل في شقتها في حي نيريما بطوكيو في مارس/ آذار من هذا العام.

يُشتبه في أن كين تاكاهاشي قتل نوزومي ناريتا، موظفة في شركة وتبلغ من العمر 37 عامًا، بخنقها في الشقة في الساعات الأولى من يوم 12 مارس / آذار. وكان قد وعدها بالزواج منها دون إخبارها بأنه متزوج بالفعل.

اعترف تاكاهاشي، الذي يعيش في مدينة سوكا بمحافظة سايتاما المجاورة، بتهمة القتل، قائلاً إنه قتل ناريتا باستخدام حبل أحضره معه لخنقها.

تشتبه إدارة شرطة العاصمة في طوكيو في أن تاكاهاشي واجه مشكلة مع ناريتا بسبب خطة زواجهما وحاول جعل القتل يبدو وكأنه انتحار.

استبعدت الشرطة الانتحار لأن تاكاهاشي قدم تفسيرات كاذبة لضباط الشرطة. كما وجد فحص لجثة ناريتا علامات تشير إلى أنها ربما تكون قد قُتلت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)