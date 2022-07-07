إصابة طالبتين في هجوم بالسكين في شمال شرق اليابان

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سينداي - (جيجي برس) - أصيبت طالبتين في المرحلة الإعدادية في هجوم بسكين في مدينة سينداي بمحافظة مياغي، شمال شرق اليابان، صباح الخميس، وفقا للشرطة المحلية.

في حوالي الساعة 8 صباحًا (11 مساءً الأربعاء بتوقيت غرينتش)، تلقت الشرطة مكالمة طوارئ تفيد بأن طلاب المدارس الإعدادية تعرضوا للطعن على ما يبدو في أحد شوارع سينداي.

تم الهجوم على الطالبتين وهما في طريقهما إلى المدرسة وتم نقلهما إلى المستشفى. وأصيبت إحداهما بجروح خطيرة فيما أصيبت الآخرى بجروح طفيفة.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم هيرويوكي أواري، 43 عاما، الذي فر إلى منزله القريب بعد الحادث، للاشتباه في محاولته القتل.

وقالت مصادر في الشرطة إن أواري اعترف بطعن الفتاتين بسكين مطبخ وقال إنه كان ينوي قتلهما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)