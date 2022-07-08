وفاة كازوكي تاكاهاشي مبتكر مانغا يوغي يو في ظروف غامضة

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طوكيو - (جيجي برس) - توفي الفنان ​كازوكي تاكاهاشي​ مبتكر المانغا الشهيرة يوغي يو غرقاً عن عمر يناهز 60 عامًا وفق ما أعلنت السلطات اليابانية التي أعلنت فتح تحقيق كامل في الحادثة لمعرفة ملابسات الغرق، وللتأكد حول كون الوفاة طبيعية أم يوجد شبهة جنائية.

عثر على جثة تاكاهاشي، واسمه الحقيقي كازو تاكاهاشي، طافية في المياه قبالة مدينة ناغو في أوكيناوا صباح الأربعاء، وفقا لمحطة خفر السواحل الياباني المحلية.

كانت هناك مكالمة طوارئ في حوالي الساعة 10:30 من صباح الأربعاء (1:30 صباحًا بتوقيت غرينتش) تفيد بأن جثة شوهدت تطفو فوق الماء، وفقًا لمصادر من بينها المقر الإقليمي الحادي عشر لخفر السواحل في ناها عاصمة أوكيناوا.

بعد حوالي ساعة، تم العثور على الجثة في نقطة على بعد حوالي 300 متر من ناغو.

عُثر على تاكاهاشي وهو يرتدي معدات الغطس ويطفو في البحر بالقرب من ناجو في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية في وقت مبكر الأربعاء، وتم التعرف عليه في اليوم التالي، ولا زالت السلطات تحقق في ملابسات الوفا الغامضة.

ويعتبر المؤلف كازكي تاكاهاشي صاحب شهر كبيرة في عالم تأليف مسلسلات ”الأنيمي“ الشهيرة، خصوصاً بعد تأليفه مسلسل الأنيمي ”يوغي يو“، إذ يعد المسلسل من الأعمال الشهيرة في عالم الأينمي

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)