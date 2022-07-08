الموجة السابعة.. ارتفاع متسارع لإصابات كورونا في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - قال خبراء يوم الخميس إن من المعتقد أن طوكيو دخلت الموجة السابعة من إصابات كورونا، بقيادة الانتشار السريع لمتحور BA.5 الجديد من فيروس كورونا الجديد.

إذا استمرت الوتيرة الحالية، فمن المتوقع أن يصل عدد طوكيو اليومي إلى حوالي 15500 في أسبوعين و 54900 في أربعة أسابيع، وفقًا لتقدير أظهره الخبراء في اجتماع حكومة العاصمة طوكيو.

وشددوا على الحاجة إلى تسريع التطعيم بين الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر.

وقالت محافظِة طوكيو، يوريكو كويكي، خلال الاجتماع لرصد وضع فيروس كورونا ”بناءً على تجربة الموجة السادسة، سنعمل بشكل استباقي لحماية حياة سكان طوكيو والحفاظ على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية“.

بلغ متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام في العاصمة اليابانية حتى يوم الأربعاء 4395.3، بزيادة 1.9 مرة عن الأسبوع السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)