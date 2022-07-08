5 حالات وفاة في مرافق رعاية الأطفال في اليابان عام 2021

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سجل عدد الحوادث الخطيرة في منشآت رعاية الأطفال في اليابان رقمًا قياسيًا بلغ 2347 في عام 2021، وبلغ إجمالي الوفيات خمسة حالات، حسبما قال مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس.

وشملت الوفيات طفلًا واحدًا دون عام واحد، وطفلان يبلغان من العمر عامًا واحدًا، وطفلًا واحدًا يبلغ من العمر عامين، وواحد يبلغ من العمر 5 أعوام.

وتوفيت الفتاة البالغة من العمر 5 سنوات إثر إصابتها بضربة حر في محافظة فوكوؤكا بجنوب غرب اليابان.

ومن بين الأربعة الباقين، توفي واحد بسبب الاختناق وتوفي الثلاثة الآخرون لأسباب غير معروفة.

وبحسب ما ورد توفي أحد الخمسة أثناء نومه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)