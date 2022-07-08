إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصيب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في محافظة نارا الغربية يوم الجمعة أثناء حملة الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد.

وقالت مصادر في الحزب الليبرالي الديمقراطي إنه كان ينزف من حول رقبته وفقد الوعي بعد الحادث.

وطبقا لمصادر الشرطة ، يعتقد أن آبي هوجم ببندقية من ظهره. يقال إنه تلقى تدليكًا للقلب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)