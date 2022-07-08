غضب وخوف سكان نارا بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان الأسبق

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نارا- (جيجي برس) - أعرب سكان محليون وآخرون عن غضبهم وخوفهم بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي أثناء إلقائه كلمة في مدينة نارا بغرب اليابان يوم الجمعة.

وقع آبي وهو ينزف بعد أن أطلق عليه رجل النار أثناء حملته لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد.

قالت امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا كانت من بين حشد من الناس يستمعون إلى الخطاب وقت الهجوم: ”سمعت صوت فرقعة واستدرت لأجد السيد آبي ملقى على الأرض“. .

وقالت ”لم تظهر على المشتبه به أي علامات على الهروب وكان لديه مسدس طويل“ مضيفة ”قلبي كان يخفق بقوة وكنت خائفة“.

قالت موظفة في متجر قريب بصوت مرتعش: ”سمعت صوت إطلاق النار“. قالت إنه كان هناك حشد من الناس يحملون هواتفهم الذكية على الرصيف وأن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)