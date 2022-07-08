الشرطة اليابانية تحقق في احتمالية وجود قصور أمني أدى لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

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طوكيو- (جيجي برس) - ستقوم وكالة الشرطة الوطنية اليابانية بالتحقق مما إذا كانت هناك أي ثغرات أمنية خاصة بحماية رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، بعد إطلاق النار عليه أثناء حملة يوم الجمعة.

يأتي الفحص في الوقت الذي تنظر فيه وكالة الشرطة الوطنية بجدية إلى حقيقة أن ضباط شرطة الأمن المسلحين الذين كانوا يحرسون آبي خلال الحملة الانتخابية لم يتمكنوا من منع إطلاق النار.

تم إطلاق النار على آبي، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أثناء إلقاءه خطابًا بالقرب من محطة قطار في مدينة نارا بغرب اليابان، لمساندة مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ التي من المقرر أن تعقد يوم الأحد. وتأكدت وفاة آبي في وقت لاحق يوم الجمعة.

خلال الخطاب الذي كان في الهواء الطلق، كان آبي تحت حراسة فريق بقيادة مسؤول كبير من قسم الأمن في إدارة شرطة محافظة نارا وضباط شرطة الأمن من إدارة شرطة العاصمة طوكيو، وفقًا لما ذكرته إدارة الشرطة.

ورفض مسؤول بوكالة الشرطة الوطنية التعليق على عدد ضباط الأمن وترتيباتهم في ذلك الوقت، قائلا إن الكشف عن المعلومات سيؤثر على العمليات الأمنية في المستقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)