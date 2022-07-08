رئيس وزراء اليابان يستنكر إطلاق النار على آبي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو الجمعة إنه يدين إطلاق النار القاتل على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في نفس اليوم.

وصرح كيشيدا للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء في طوكيو بأن إطلاق النار كان ”غير مقبول على الإطلاق“ باعتباره ”عملًا إجراميًا جبانًا خلال حملة انتخابية، وهي حجر الزاوية للديمقراطية“.

وقال أيضا ”صليت من أجله، لكن للأسف لم ينجو من الحادث، لا أجد الكلمات التي تعبر عن مشاعري تجاه ماحدث“.

كان كيشيدا في طريقه لحملة في محافظة ياماغاتا الشمالية الشرقية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد ، لكنه عاد إلى طوكيو بعد إطلاق النار في محافظة نارا الغربية.

وأصدر تعليمات لوزراء آخرين بالعودة إلى طوكيو ومناقشة الحادث معهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)