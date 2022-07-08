وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي بعد إطلاق النار عليه

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طوكيو / نارا- (جيجي برس) - توفي رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه من بندقية على ما يبدو أثناء إلقاء خطاب في محافظة نارا الغربية قبل انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد عن عمر يناهز كان 67 عامًا.

تأكدت وفاة آبي بعد نقله إلى مستشفى جامعة نارا الطبية الذي تديره المقاطعة بطائرة هليكوبتر بينما كان في حالة توقف قلبي ونزيف من رقبته وصدره، وفقًا لمصادر إطفاء محلية ومصادر أخرى.

تم القبض على الرجل الذي يعتقد أنه أطلق النار في مكان الحادث. واعتقلته شرطة محافظة نارا على الفور للاشتباه في محاولته اغتيال رئيس الوزراء الأسبق.

وذكرت الشرطة أن المهاجم هو تيتسويا ياماغامي، 41 عاما، من سكان مدينة نارا، عاصمة المحافظة. وقالت مصادر بوزارة الدفاع إن ياماغامي، الذي لا تزال وظيفته الحالية غير معروفة، عمل في قوة الدفاع الذاتي البحرية لنحو ثلاث سنوات حتى عام 2005 تقريبا.

وقالت مصادر استقصائية إن ياماغامي اعترف بتهم محاولة القتل، قائلا إنه استهدف رئيس الوزراء السابق. ومع ذلك، نفى أن يكون لديه ضغينة سياسية ضد آبي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)