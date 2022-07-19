اليابان تنشئ هيئة لحماية حقوق مطوري المحاصيل الزراعية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال مسؤولون إن وزارة الزراعة اليابانية تخطط لإنشاء منظمة جديدة تحمي حقوق مطوري المنتجات الزراعية الجديدة في السنة المالية 2023، والتي تنتهي في مارس/ آذار 2024.

واجهت اليابان سلسلة من الحالات التي يعمل فيها الأشخاص والجماعات بجد لتطوير منتجات زراعية جديدة، مثل عنب مسقط الفاخر، ينتهي بهم الأمر برؤية بذورهم وشتلاتهم مهربة إلى الخارج دون إذن.

وتشعر الوزارة بالقلق من أن انتشار مثل هذه المنتجات غير المشروعة في الخارج سيعطل جهود اليابان لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية.

تم تسجيل حوالي 300 نوع من المنتجات الزراعية الجديدة في اليابان في السنة المالية 2020. من بينها، وجدت جميع المنتجات عالية الجودة تقريبًا طريقها إلى الخارج بشكل غير قانوني، حسبما قال مسؤول كبير في الوزارة.

يُمنح مطورو المحاصيل الجديدة حقوق الملكية الفكرية المشابهة لبراءات الاختراع. لا يمكن للمطورين تحقيق عائد عادل إذا نمت منتجاتهم خارج اليابان دون إذن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)