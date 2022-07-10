آبي يفشل في إخراج اليابان من ”نظام ما بعد الحرب“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ظل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص الجمعة، في المنصب لمدة ثماني سنوات وثمانية أشهر وقاد المعسكر المحافظ في اليابان، حيث عمل على تعزيز السياسات المتشددة مثل السماح للبلد بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي.

حاول أطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ اليابان الاستمرار في ممارسة نفوذه على الحكومة لدفع سياساته حتى بعد التنحي.

لكنه لم يستطع تحقيق أمنيته الغالية - تعديل المادة 9 من الدستور.

بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عام واحد حتى سبتمبر/ أيلول 2007 في فترة ولايته الأولى، عاد آبي إلى المنصب في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وظل رئيسًا للوزراء لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر.

تمكن آبي من البقاء في السلطة لفترة طويلة في فترته الثانية كرئيس للوزراء لأنه تعلم الدروس من خطأه في فترة ولايته الأولى.





















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)