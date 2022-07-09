تفاصيل عن المتهم باغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي

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نارا- (جيجي برس) - عمل تيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لمدة ثلاث سنوات، وتعلم خلالها كيفية استخدام الأسلحة وشارك في التدريب بالذخيرة الحية.

وقالت الشرطة اليابانية إن المشتبه به استخدم مسدسًا يدوي الصنع في إطلاق النار على آبي وأظهرت صور من مكان الحادث ما يبدو أنه سلاح به أنبوبان معدنيتان ملفوفان بشريط أسود، وأن السلاح كان يشبه البندقية ويبلغ طوله 40 سنتيمترا وعرضه 20 سنتيمترا.

تم تعيين ياماغامي كضابط بقوات الدفاع الذاتى الجوية فى عام 2002، وفقا لمصادر فى وزارة الدفاع. خلال فترة تعليمية مدتها ثلاثة أشهر، تلقى 30 ساعة من المحاضرات حول هياكل وكيفية استخدام البنادق، وكذلك حول تجميع وتفكيك البنادق.

في وقت لاحق، تم توزيع ياماغامي على قسم المدفعية في مدمرة ماتسويوكي، ومقرها في كوري، محافظة هيروشيما غرب اليابان، وأماكن أخرى. انضم إلى التدريب بالذخيرة الحية مرة واحدة في السنة تقريبًا.

بعد الانتهاء من العمل الذي دام ثلاث سنوات، لم يختار ياماغامي البقاء في قوات الدفاع الذاتي أو التسجيل كضابط احتياطي في قوات الدفاع الذاتي. كما أنه لم يتلق دعمًا لإعادة التوظيف، لذلك لا يُعرف ما الذي كان يفعله بعد ثلاث سنوات.

وقال مسؤول كبير في قوات الدفاع الذاتي، ”في قوات الدفاع الذاتي، يتم تدريس خطر الأسلحة بشكل شامل“. قال المسؤول، مشيرًا إلى أن كيفية تصنيع الأسلحة لا يتم تدريسها، ”أتساءل لماذا أقدم ياماغامي على فعلته“.

وأصيب آبي رصاصتين في رقبته وصدره وأعلنت وفاته بعد ساعات من الهجوم على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت لإنقاذ حياته.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)