الرئيس الصيني يعزّي رئيس الوزراء الياباني في وفاة شينزو آبي

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بكين- (جيجي برس) - أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم السبت، رسالة تعاطف إلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بشأن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي قُتل بالرصاص في اليوم السابق، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وأعرب شي عن تعازيه الحارة لوفاة آبي، وقال في الرسالة إن رئيس الوزراء الياباني السابق قدم مساهمات في تحسين العلاقات الصينية اليابانية أثناء توليه منصبه.

وقال شي إنه يأسف بشدة لوفاة آبي، مضيفا أنه مستعد للعمل مع كيشيدا لمواصلة تنمية علاقات الصداقة القائمة على حسن الجوار والتعاون بين الصين واليابان.

وبشكل منفصل، أشاد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بآبي في رسالة بعث بها إلى كيشيدا يوم السبت. وقال لي إنه يأمل في التعاون مع كيشيدا لتعزيز التواصل والحوار بينهما من أجل تعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للعلاقات بين البلدين.

وقتل آبي بالرصاص يوم الجمعة بينما كان يلقي خطابا في حملة انتخابية في مدينة نارا بغرب اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)