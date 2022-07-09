عودة جثمان شينزو آبي إلى طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس) - عاد جثمان رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي قُتل أثناء خطاب انتخابي في محافظة نارا بغرب اليابان يوم الجمعة، إلى منزله في منطقة توميغايا في حي شيبويا بطوكيو يوم السبت بعد الظهر.

غادرت سيارة تحمل جثمانه مستشفى جامعة نارا الطبية صباح اليوم السبت، ورافقته زوجته آكي خلال رحلة العودة إلى العاصمة اليابانية.

وكان من بين الحضور في منزل آبي سنائي تاكائيتشي رئيسة السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وهيساشي هيدا رئيس مجموعة Fujisankei Communications Group، وهو تكتل إعلامي ياباني، عندما وصلت السيارة إلى المقر. تلقت تاكائيتشي دعمًا من آبي في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي. كان هيدا صديقا مقربا لرئيس الوزراء الراحل.

بينما كان رئيس الوزراء ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي كيشيدا فوميئو منشغلاً بإلقاء الخطب الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد، وقام بزيارة المقر لإحياء ذكرى آبي.

كما حضر رئيس الوزراء السابق جونئيشيرو كويزومي ورئيس مجلس الشيوخ أكيكو سانتو ورئيس مجلس النواب هيرويوكي هوسودا ووزير الصناعة كويتشي هاغيودا لتوديع آبي.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)