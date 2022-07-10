تحقيقات: قاتل شينزو آبي خطط بعناية لجريمته

أخبار اليابان

نارا- (جيجي برس) - أبلغ تيتسويا ياماغامي، الذي اعتقل لإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي خلال خطاب في مدينة نارا بغرب اليابان يوم الجمعة، الشرطة أنه حضر أنه زار آيضا تجمعًا مماثلاً مماثل لآبي في مدينة أوكاياما غربي اليابان.

تشتبه شرطة محافظة نارا في أن ياماغامي، 41 عامًا، أعد وخطط بعناية للهجوم على آبي.

قتل الزعيم الياباني السابق بالرصاص صباح الجمعة أثناء إلقاء الخطاب في مدينة نارا، عاصمة محافظة نارا، لمرشح من الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد. تأكدت وفاة آبي بعد ظهر الجمعة.

وذكرت المصادر أن ياماغامي، وهو من سكان المدينة، أبلغ الشرطة أنه زار أيضا أوكاياما يوم الخميس.

ونقل عن المشتبه به قوله إنه علم بزيارة آبي يوم الجمعة إلى مدينة نارا من خلال موقع على شبكة الإنترنت يعرض جدوله الزمني لخطب حملته الانتخابية. يُعتقد أن ياماغامي حصل على معلومات عن خطاب آبي في أوكاياما أيضًا من خلال الموقع.







(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)