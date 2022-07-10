قائد شرطة نارا يلمح إلى وجود ثغرات أمنية في حماية شيزو آبي

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نارا- (جيجي برس) - أشار توموأكي أونيزوكا، رئيس شرطة محافظة نارا، يوم السبت إلى وجود عيوب في الترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء الياباني الاسبق شينزو آبي، الذي أصيب بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في مدينة نارا، غرب اليابان يوم الجمعة.

وقال أونيزوكا في أول مؤتمر صحفي عقده بشأن إطلاق النار ”إننا نتعامل مع الحادث بجدية وخطورة بالغة“.

وقال قائد الشرطة المحلية ”لا يمكن إنكار وجود عيوب في الترتيبات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الأسبق“، مضيفا أن إدارة شرطة المحافظة ستنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة نظامها الخاص بحراسة السياسيين وغيرهم من كبار الشخصيات بعد تحديد المشاكل بسرعة.

وقع إطلاق النار عندما كان آبي، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يلقي خطابا في حملته الانتخابية في مدينة نارا صباح الجمعة لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات الأحد لمجلس الشيوخ. تأكدت وفاته بعد ظهر الجمعة.

في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر إدارة الشرطة في عاصمة المحافظة، أشاد أونيزوكا بآبي وأعرب عن تعاطفه العميق مع أسرة آبي والأشخاص الآخرين المعنيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)