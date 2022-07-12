طبيب يروي الإسعافات الأولية التي مُنحت لآبي مباشرة بعد إطلاق النار

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نارا - (جيجي برس) - روى الطبيب الذي قدم الإسعافات الأولية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه يوم الجمعة قصته.

هرع شينغو ناكاؤكا، 64 عامًا الذي يدير عيادة بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي التابعة لشركة كينتيتسو للسكك الحديدية في مدينة نارا، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه في غرب اليابان، من الطابق الثالث من المبنى حيث تقع العيادة بعد سماع أحد المرضى يصرخ: ”السيد آبي أصيب برصاصة. لقد تم إطلاق النار عليه“.

وبحسب ناكاؤكا، بدا آبي هامدا، ووجهه أبيض. للاشتباه في أن آبي ينزف بسبب تلف أوعيته الدموية أو أعضائه الداخلية، وضع ناكاؤكا والممرضات جهاز تنظيم ضربات القلب الخارجي الآلي عليه لإنقاذ حياته.

لكن سرعان ما أظهر صوت آلي أنه لا يمكن تطبيق الجهاز على آبي ، مما دفع ناكاؤكا إلى فهم أن قلبه ورئتيه قد توقفا بالفعل عن العمل.

كانت حالة آبي خطيرة، وبدا أفراد طاقم سيارة الإسعاف الذين وصلوا إلى مكان الحادث مستائين لرؤية حالة رئيس الوزراء الأسبق، كما يتذكر ناكاؤكا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)