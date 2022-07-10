المشتبه به في إطلاق النار على آبي كان يفكر في استهداف جماعة دينية

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نارا- (جيجي برس) - أبلغ الرجل البالغ من العمر 41 عامًا المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في مدينة نارا بغرب اليابان يوم الجمعة للشرطة أنه كان يفكر في البداية في مهاجمة مسؤول كبير في مؤسسة دينية.

وقالت المصادر إن الرجل، تيتسويا ياماغامي، الذي اعتقل يوم الجمعة للاشتباه في محاولته قتل آبي، أخبر إدارة الشرطة في محافظة نارا أن والدته قدمت تبرعًا كبيرًا للمنظمة الدينية وأن عائلته دمرت نتيجة لذلك.

كما قال إنه هاجم آبي، معتقدًا أن رئيس الوزراء السابق له صلة بالجماعة، بحسب المصادر.

ووفقًا لمصادر وزارة الدفاع، فإن ياماغامي، الذي عمل في قوة الدفاع الذاتي البحرية في الفترة ما بين 2002-2005، أخبر زملاءه في ذلك الوقت أنه قلق بشأن الأنشطة الدينية لوالديه.

يواصل قسم شرطة نارا تحقيقه في إطلاق النار، ويشتبه في أن إحباط ياماغامي من الجماعة الدينية تطور إلى نية لقتل آبي مما دفعه إلى تغيير هدفه من مسؤول المجموعة الدينية إلى رئيس الوزراء الأسبق.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)