بلينكين يزور اليابان لتقديم التعازي في وفاة شينزو آبي

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم السبت إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيزور اليابان لتقديم التعازي في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، بعد جولته الحالية في جنوب شرق آسيا.

سوف يطير بلينكين إلى اليابان من بانكوك. ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو صباح اليوم الاثنين، بحسب مصادر في الحكومة اليابانية.

وقال برايس في بيان إن الوزير ”سيتوجه إلى طوكيو لتقديم التعازي للشعب الياباني“ في وفاة آبي مضيفا أنه من المقرر أن يلتقي بلينكين مع كبار المسؤولين اليابانيين خلال فترة إقامته في العاصمة.

وقال برايس إن ”التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو أقوى من أي وقت مضى“.

قُتل آبي بالرصاص يوم الجمعة بينما كان يلقي خطابًا في حملة انتخابية في مدينة نارا بغرب اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)