قاتل آبي اختبر إطلاق النار في منشأة دينية

أخبار اليابان

نارا- (جيجي برس) - قالت مصادر استقصائية إن الرجل المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي حتى الموت في مدينة نارا بغرب اليابان أبلغ الشرطة أنه أجرى تجارب إطلاق نار على منشأة دينية قبل ذلك.

يزعم المشتبه به، تيتسويا ياماغامي، 41 عامًا، أنه أجرى الاختبار في منشأة مرتبطة بالمنظمة الدينية التي لديه يحقد عليها، وفقًا للمصادر.

كان ياماغامي قد أخبر المحققين أنه خطط في البداية لقتل عضو بارز في الجماعة الدينية، التي قدمت لها والدته تبرعات ضخمة. وقال أيضًا إنه أطلق النار على آبي لأنه كان يعتقد أن آبي كان على صلة بالجماعة.

وطبقا لمصادر شرطة محافظة نارا، فقد تم العثور على عدة ألواح خشبية، كل منها حوالي متر مربع، في عربة صغيرة مملوكة باسم ياماغامي. وصودرت السيارة يوم السبت.

يوجد العديد من الثقوب في كل لوح. وبحسب المصادر، قال ياماغامي للشرطة إنه استخدم الألواح في اختبار الأسلحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)