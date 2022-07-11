السفير الأمريكي في طوكيو: اليابان ترسم ”نموذج ديمقراطي“ من خلال الانتخابات

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - الولايات المتحدة قال السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل يوم الأحد إنه يهنئ اليابان على ”نموذجها الديمقراطي في مواجهة العنف غير المبرر“، في إشارة إلى انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد التي أجريت في غضون أيام من إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي لقى مصرعه إثر الحادث.

وقال إيمانويل في تغريدة على موقع تويتر ”لم تتأثر اليابان بالأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، حرص اليابانيون على سماع أصواتهم من خلال الخروج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ“ يوم الأحد.

وفي اليوم نفسه، زار إيمانويل منزل آبي في طوكيو لتقديم تعازيه لأسرة رئيس الوزراء الأسبق، الذي قُتل بالرصاص خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة.

وقال إيمانويل إن آبي، الذي وضع إطار العمل الرباعي بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند في إطار مبادرته منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، ”كان رجل دولة سابقًا لعصره“. ”عملنا في المستقبل هو تحقيق رؤيته من خلال تكريم مجهوداته“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)