الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يحقق نصرًا كبيرًا في انتخابات مجلس الشيوخ

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طوكيو - (جيجي برس) - حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فوزًا انتخابيًا كبيرًا بفوزه بأغلبية المقاعد المتنازع عليها في انتخابات يوم الأحد لمجلس الشيوخ الياباني.

حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على 63 مقعدًا، أي أكثر من نصف المقاعد البالغ عددها 125 مقعدًا في الاستطلاع، الذي حدث وسط الصدمة المستمرة لإطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة، وهو حادث غير مسبوق في اليابان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، كانت الانتخابات بمثابة الانتصار الثاني على التوالي في انتخابات وطنية كبرى.

في معسكر المعارضة، فشل الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، أكبر قوة في الحفاظ على مقاعده الـ 23 المتنافس عليها، وفاز بـ 17 مقعدًا فقط، بينما حصل نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) على 12 مقعدًا، بزيادة من مقاعده الستة المتنافس عليها.

أربعة أحزاب إيجابية بشأن الإصلاح الدستوري - الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، كوميتو، بالإضافة إلى نيبون إيشين والحزب الديمقراطي من أجل الشعب - فازوا معًا بـ 93 مقعدًا. وبذلك حافظوا على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ بما في ذلك المقاعد التي لم يتم التنافس عليها هذه المرة، وهو الحد الأدنى المطلوب للمجلس لاقتراح تعديل الدستور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)